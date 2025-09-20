Monkey Pox (POX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00393245 $ 0.00393245 $ 0.00393245 24 timer lav $ 0.00412653 $ 0.00412653 $ 0.00412653 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00393245$ 0.00393245 $ 0.00393245 24 timer høy $ 0.00412653$ 0.00412653 $ 0.00412653 All Time High $ 0.098854$ 0.098854 $ 0.098854 Laveste pris $ 0.00136871$ 0.00136871 $ 0.00136871 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -2.89% Prisendring (7D) -31.76% Prisendring (7D) -31.76%

Monkey Pox (POX) sanntidsprisen er $0.00400701. I løpet av de siste 24 timene har POX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00393245 og et toppnivå på $ 0.00412653, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POX er $ 0.098854, mens den rekordlave prisen er $ 0.00136871.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POX endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -2.89% over 24 timer og -31.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Monkey Pox (POX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,942,347.6031469 999,942,347.6031469 999,942,347.6031469

Nåværende markedsverdi på Monkey Pox er $ 4.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POX er 999.94M, med en total tilgang på 999942347.6031469. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.01M.