Monetha (MTH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.594912 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.54% Prisendring (7D) -0.98%

Monetha (MTH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MTH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTH er $ 0.594912, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.54% over 24 timer og -0.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Monetha (MTH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.17K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 136.82K Opplagsforsyning 347.54M Total forsyning 402,400,000.0

Nåværende markedsverdi på Monetha er $ 118.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTH er 347.54M, med en total tilgang på 402400000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.82K.