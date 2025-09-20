Dagens Monetha livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MTH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MTH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Monetha livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MTH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MTH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Monetha (MTH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:14:30 (UTC+8)

Monetha (MTH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.594912
$ 0.594912$ 0.594912

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.54%

-0.98%

-0.98%

Monetha (MTH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MTH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTH er $ 0.594912, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.54% over 24 timer og -0.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Monetha (MTH) Markedsinformasjon

$ 118.17K
$ 118.17K$ 118.17K

--
----

$ 136.82K
$ 136.82K$ 136.82K

347.54M
347.54M 347.54M

402,400,000.0
402,400,000.0 402,400,000.0

Nåværende markedsverdi på Monetha er $ 118.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTH er 347.54M, med en total tilgang på 402400000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.82K.

Monetha (MTH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Monetha til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Monetha til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Monetha til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Monetha til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.54%
30 dager$ 0-59.03%
60 dager$ 0-55.27%
90 dager$ 0--

Hva er Monetha (MTH)

Monetha is a self-sovereign digital identity designed to ease and safeguard your interactions in the digital world while enabling users to utilize your data's value.

Monetha (MTH) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Monetha Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Monetha (MTH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Monetha (MTH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Monetha.

Sjekk Monethaprisprognosen nå!

MTH til lokale valutaer

Monetha (MTH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Monetha (MTH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MTH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Monetha (MTH)

Hvor mye er Monetha (MTH) verdt i dag?
Live MTH prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MTH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MTH til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Monetha?
Markedsverdien for MTH er $ 118.17K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MTH?
Den sirkulerende forsyningen av MTH er 347.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMTH ?
MTH oppnådde en ATH-pris på 0.594912 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MTH?
MTH så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MTH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MTH er -- USD.
Vil MTH gå høyere i år?
MTH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MTH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:14:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.