Dagens MonbaseCoin livepris er 0.574134 USD. Spor prisoppdateringer for MBC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.574134
-0.30%1D
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 01:26:01 (UTC+8)

MonbaseCoin (MBC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.563393
24 timer lav
$ 0.585206
24 timer høy

$ 0.563393
$ 0.585206
$ 0.663524
$ 0.0084061
-0.35%

-0.33%

-2.34%

-2.34%

MonbaseCoin (MBC) sanntidsprisen er $0.574134. I løpet av de siste 24 timene har MBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.563393 og et toppnivå på $ 0.585206, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBC er $ 0.663524, mens den rekordlave prisen er $ 0.0084061.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBC endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og -2.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MonbaseCoin (MBC) Markedsinformasjon

$ 108.91M
--
$ 108.91M
189.70M
189,701,480.0
Nåværende markedsverdi på MonbaseCoin er $ 108.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBC er 189.70M, med en total tilgang på 189701480.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 108.91M.

MonbaseCoin (MBC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MonbaseCoin til USD ble $ -0.0019030799553274.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MonbaseCoin til USD ble $ +0.1759415270.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MonbaseCoin til USD ble $ +1.2628510801.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MonbaseCoin til USD ble $ +0.512493438038536.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0019030799553274-0.33%
30 dager$ +0.1759415270+30.64%
60 dager$ +1.2628510801+219.96%
90 dager$ +0.512493438038536+831.42%

Hva er MonbaseCoin (MBC)

Monbase is a leading digital asset exchange that offers a seamless and secure trading experience for users of all levels. Our platform is built on cutting-edge technology and designed with user-centricity at its core.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MonbaseCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MonbaseCoin (MBC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MonbaseCoin (MBC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MonbaseCoin.

MonbaseCoin (MBC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MonbaseCoin (MBC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MBC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MonbaseCoin (MBC)

Hvor mye er MonbaseCoin (MBC) verdt i dag?
Live MBC prisen i USD er 0.574134 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MBC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MBC til USD er $ 0.574134. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MonbaseCoin?
Markedsverdien for MBC er $ 108.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MBC?
Den sirkulerende forsyningen av MBC er 189.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMBC ?
MBC oppnådde en ATH-pris på 0.663524 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MBC?
MBC så en ATL-pris på 0.0084061 USD.
Hva er handelsvolumet til MBC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MBC er -- USD.
Vil MBC gå høyere i år?
MBC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MBC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 01:26:01 (UTC+8)

MonbaseCoin (MBC) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

