MonbaseCoin (MBC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.563393 $ 0.563393 $ 0.563393 24 timer lav $ 0.585206 $ 0.585206 $ 0.585206 24 timer høy 24 timer lav $ 0.563393$ 0.563393 $ 0.563393 24 timer høy $ 0.585206$ 0.585206 $ 0.585206 All Time High $ 0.663524$ 0.663524 $ 0.663524 Laveste pris $ 0.0084061$ 0.0084061 $ 0.0084061 Prisendring (1H) -0.35% Prisendring (1D) -0.33% Prisendring (7D) -2.34% Prisendring (7D) -2.34%

MonbaseCoin (MBC) sanntidsprisen er $0.574134. I løpet av de siste 24 timene har MBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.563393 og et toppnivå på $ 0.585206, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBC er $ 0.663524, mens den rekordlave prisen er $ 0.0084061.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBC endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og -2.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MonbaseCoin (MBC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 108.91M$ 108.91M $ 108.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 108.91M$ 108.91M $ 108.91M Opplagsforsyning 189.70M 189.70M 189.70M Total forsyning 189,701,480.0 189,701,480.0 189,701,480.0

Nåværende markedsverdi på MonbaseCoin er $ 108.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBC er 189.70M, med en total tilgang på 189701480.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 108.91M.