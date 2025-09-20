Monavale (MONA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 87.35 24 timer lav $ 101.28 24 timer høy All Time High $ 2,843.59 Laveste pris $ 19.58 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -8.80% Prisendring (7D) -13.20%

Monavale (MONA) sanntidsprisen er $92.24. I løpet av de siste 24 timene har MONA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 87.35 og et toppnivå på $ 101.28, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONA er $ 2,843.59, mens den rekordlave prisen er $ 19.58.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONA endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -8.80% over 24 timer og -13.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Monavale (MONA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 964.52K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.04M Opplagsforsyning 10.46K Total forsyning 11,300.0

Nåværende markedsverdi på Monavale er $ 964.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONA er 10.46K, med en total tilgang på 11300.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.04M.