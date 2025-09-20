Mona (MONA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00809054 $ 0.00809054 $ 0.00809054 24 timer lav $ 0.00835625 $ 0.00835625 $ 0.00835625 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00809054$ 0.00809054 $ 0.00809054 24 timer høy $ 0.00835625$ 0.00835625 $ 0.00835625 All Time High $ 0.363646$ 0.363646 $ 0.363646 Laveste pris $ 0.00321311$ 0.00321311 $ 0.00321311 Prisendring (1H) -0.58% Prisendring (1D) -1.87% Prisendring (7D) -7.98% Prisendring (7D) -7.98%

Mona (MONA) sanntidsprisen er $0.00814494. I løpet av de siste 24 timene har MONA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00809054 og et toppnivå på $ 0.00835625, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONA er $ 0.363646, mens den rekordlave prisen er $ 0.00321311.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONA endret seg med -0.58% i løpet av den siste timen, -1.87% over 24 timer og -7.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mona (MONA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.78K$ 69.78K $ 69.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.78K$ 69.78K $ 69.78K Opplagsforsyning 8.57M 8.57M 8.57M Total forsyning 8,567,144.844522985 8,567,144.844522985 8,567,144.844522985

Nåværende markedsverdi på Mona er $ 69.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONA er 8.57M, med en total tilgang på 8567144.844522985. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.78K.