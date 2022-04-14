Molecule (MOLECULE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Molecule (MOLECULE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Molecule (MOLECULE) Informasjon Molecule ($MOLECULE) is where memes meet molecular-level creativity! Inspired by the building blocks of life, this meme coin is engineered to connect innovation with humor. Just like molecules combine to form incredible things, $MOLECULE unites the crypto community for explosive fun and limitless potential. Whether you're a science geek, a meme enthusiast, or just here for the moonshots , $MOLECULE brings a fresh twist to the meme coin game. Ready to bond with greatness? Join the $MOLECULE revolution and let’s create some chemistry! 🧬⚡ Offisiell nettside: https://moleculemoon.xyz Kjøp MOLECULE nå!

Molecule (MOLECULE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Molecule (MOLECULE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.99K $ 47.99K $ 47.99K Total forsyning: $ 41,978.56T $ 41,978.56T $ 41,978.56T Sirkulerende forsyning: $ 41,978.56T $ 41,978.56T $ 41,978.56T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.99K $ 47.99K $ 47.99K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Molecule (MOLECULE) pris

Molecule (MOLECULE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Molecule (MOLECULE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOLECULE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOLECULE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOLECULEs tokenomics, kan du utforske MOLECULE tokenets livepris!

