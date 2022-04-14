Mobius (MOBI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mobius (MOBI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mobius (MOBI) Informasjon Mobius closes the gap between the internet world and blockchain world through innovative and simple protocols that introduce new standards for cross-blockchain login, payment, governance, and oracles. Offisiell nettside: https://mobius.network/

Mobius (MOBI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mobius (MOBI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Total forsyning: $ 887.99M $ 887.99M $ 887.99M Sirkulerende forsyning: $ 514.00M $ 514.00M $ 514.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M All-time high: $ 0.356026 $ 0.356026 $ 0.356026 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00304296 $ 0.00304296 $ 0.00304296 Lær mer om Mobius (MOBI) pris

Mobius (MOBI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mobius (MOBI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOBI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOBI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOBIs tokenomics, kan du utforske MOBI tokenets livepris!

MOBI prisforutsigelse Vil du vite hvor MOBI kan være på vei? Vår MOBI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOBI tokenets prisforutsigelse nå!

