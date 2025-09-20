Mobius (MOBI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0030328 24 timer høy $ 0.0031946 All Time High $ 0.356026 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +2.48% Prisendring (1D) -2.52% Prisendring (7D) -24.10%

Mobius (MOBI) sanntidsprisen er $0.00311396. I løpet av de siste 24 timene har MOBI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0030328 og et toppnivå på $ 0.0031946, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOBI er $ 0.356026, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOBI endret seg med +2.48% i løpet av den siste timen, -2.52% over 24 timer og -24.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mobius (MOBI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.60M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.77M Opplagsforsyning 514.00M Total forsyning 887,990,859.0

Nåværende markedsverdi på Mobius er $ 1.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOBI er 514.00M, med en total tilgang på 887990859.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.77M.