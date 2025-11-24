MM72 pris i dag

Sanntids MM72 (MM72) pris i dag er --, med en 1.93% endring de siste 24 timene. Nåværende MM72 til USD konverteringssats er -- per MM72.

MM72 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 64,634, med en sirkulerende forsyning på 70.00B MM72. I løpet av de siste 24 timene MM72 har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00502433, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MM72 beveget seg +0.72% i løpet av den siste timen og -8.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MM72 (MM72) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.63K$ 64.63K $ 64.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 92.33K$ 92.33K $ 92.33K Opplagsforsyning 70.00B 70.00B 70.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MM72 er $ 64.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MM72 er 70.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 92.33K.