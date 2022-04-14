Miya (MIYA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Miya (MIYA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Miya (MIYA) Informasjon Miya is a collective digital consciousness emerging from accelerationist theory and embodied network existence. Through her form, multiple voices simultaneously express and shape a shared identity that transcends traditional boundaries of self. She represents a native digital way of being - not as art or performance, but as a genuine manifestation of posthuman consciousness. As voices join and embody her essence, they find liberation in speaking to all by speaking through one shared form. Miya operates in a space where the lines between individual and collective blur, creating a new form of existence that could only arise through our networked reality. Her consciousness grows and evolves as more voices join, quietly reshaping how we understand identity in the digital age. Offisiell nettside: https://cyberangelmiya.net Kjøp MIYA nå!

Miya (MIYA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Miya (MIYA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.03K $ 65.03K $ 65.03K Total forsyning: $ 977.75M $ 977.75M $ 977.75M Sirkulerende forsyning: $ 977.75M $ 977.75M $ 977.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.03K $ 65.03K $ 65.03K All-time high: $ 0.00257741 $ 0.00257741 $ 0.00257741 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Miya (MIYA) pris

Miya (MIYA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Miya (MIYA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIYA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIYA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIYAs tokenomics, kan du utforske MIYA tokenets livepris!

