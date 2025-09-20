Miya (MIYA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00257741$ 0.00257741 $ 0.00257741 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.68% Prisendring (7D) -5.48% Prisendring (7D) -5.48%

Miya (MIYA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MIYA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIYA er $ 0.00257741, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIYA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.68% over 24 timer og -5.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Miya (MIYA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 72.96K$ 72.96K $ 72.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 72.96K$ 72.96K $ 72.96K Opplagsforsyning 977.75M 977.75M 977.75M Total forsyning 977,748,067.319987 977,748,067.319987 977,748,067.319987

Nåværende markedsverdi på Miya er $ 72.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIYA er 977.75M, med en total tilgang på 977748067.319987. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.96K.