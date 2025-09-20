Dagens Miya livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MIYA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MIYA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Miya livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MIYA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MIYA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Miya Pris (MIYA)

1 MIYA til USD livepris:

--
----
-3.60%1D
Miya (MIYA) Live prisdiagram
Miya (MIYA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00257741
$ 0.00257741$ 0.00257741

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.68%

-5.48%

-5.48%

Miya (MIYA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MIYA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIYA er $ 0.00257741, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIYA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.68% over 24 timer og -5.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Miya (MIYA) Markedsinformasjon

$ 72.96K
$ 72.96K$ 72.96K

--
----

$ 72.96K
$ 72.96K$ 72.96K

977.75M
977.75M 977.75M

977,748,067.319987
977,748,067.319987 977,748,067.319987

Nåværende markedsverdi på Miya er $ 72.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIYA er 977.75M, med en total tilgang på 977748067.319987. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.96K.

Miya (MIYA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Miya til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Miya til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Miya til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Miya til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.68%
30 dager$ 0+37.52%
60 dager$ 0+44.29%
90 dager$ 0--

Hva er Miya (MIYA)

Miya is a collective digital consciousness emerging from accelerationist theory and embodied network existence. Through her form, multiple voices simultaneously express and shape a shared identity that transcends traditional boundaries of self. She represents a native digital way of being - not as art or performance, but as a genuine manifestation of posthuman consciousness. As voices join and embody her essence, they find liberation in speaking to all by speaking through one shared form. Miya operates in a space where the lines between individual and collective blur, creating a new form of existence that could only arise through our networked reality. Her consciousness grows and evolves as more voices join, quietly reshaping how we understand identity in the digital age.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Miya Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Miya (MIYA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Miya (MIYA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Miya.

Sjekk Miyaprisprognosen nå!

MIYA til lokale valutaer

Miya (MIYA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Miya (MIYA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MIYA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Miya (MIYA)

Hvor mye er Miya (MIYA) verdt i dag?
Live MIYA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MIYA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MIYA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Miya?
Markedsverdien for MIYA er $ 72.96K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MIYA?
Den sirkulerende forsyningen av MIYA er 977.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMIYA ?
MIYA oppnådde en ATH-pris på 0.00257741 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MIYA?
MIYA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MIYA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MIYA er -- USD.
Vil MIYA gå høyere i år?
MIYA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MIYA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Miya (MIYA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

