Mithril (MITH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00018405 $ 0.00018405 $ 0.00018405 24 timer lav $ 0.00019278 $ 0.00019278 $ 0.00019278 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00018405$ 0.00018405 $ 0.00018405 24 timer høy $ 0.00019278$ 0.00019278 $ 0.00019278 All Time High $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 Laveste pris $ 0.00006877$ 0.00006877 $ 0.00006877 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) +1.48% Prisendring (7D) +12.40% Prisendring (7D) +12.40%

Mithril (MITH) sanntidsprisen er $0.00019206. I løpet av de siste 24 timene har MITH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00018405 og et toppnivå på $ 0.00019278, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MITH er $ 3.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006877.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MITH endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +1.48% over 24 timer og +12.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mithril (MITH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.65K$ 118.65K $ 118.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 191.76K$ 191.76K $ 191.76K Opplagsforsyning 618.75M 618.75M 618.75M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mithril er $ 118.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MITH er 618.75M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 191.76K.