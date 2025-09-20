Mirrored Ether (METH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 24 timer lav $ 4.55 $ 4.55 $ 4.55 24 timer høy 24 timer lav $ 4.45$ 4.45 $ 4.45 24 timer høy $ 4.55$ 4.55 $ 4.55 All Time High $ 5,045.52$ 5,045.52 $ 5,045.52 Laveste pris $ 0.090437$ 0.090437 $ 0.090437 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -1.29% Prisendring (7D) -5.23% Prisendring (7D) -5.23%

Mirrored Ether (METH) sanntidsprisen er $4.48. I løpet av de siste 24 timene har METH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.45 og et toppnivå på $ 4.55, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METH er $ 5,045.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.090437.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METH endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -1.29% over 24 timer og -5.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mirrored Ether (METH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Opplagsforsyning 228.97K 228.97K 228.97K Total forsyning 228,965.643343 228,965.643343 228,965.643343

Nåværende markedsverdi på Mirrored Ether er $ 1.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på METH er 228.97K, med en total tilgang på 228965.643343. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.