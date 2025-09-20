Dagens Mint Token livepris er 0.00774244 USD. Spor prisoppdateringer for MT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mint Token livepris er 0.00774244 USD. Spor prisoppdateringer for MT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mint Token Logo

Mint Token Pris (MT)

Ikke oppført

1 MT til USD livepris:

$0.00774244
$0.00774244$0.00774244
-1.70%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Mint Token (MT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:33:06 (UTC+8)

Mint Token (MT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00769558
24 timer lav
$ 0.00787988
24 timer høy

$ 0.00769558
$ 0.00787988
$ 0.00874855
$ 0.0047652
+0.01%

-1.74%

-7.63%

-7.63%

Mint Token (MT) sanntidsprisen er $0.00774244. I løpet av de siste 24 timene har MT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00769558 og et toppnivå på $ 0.00787988, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MT er $ 0.00874855, mens den rekordlave prisen er $ 0.0047652.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MT endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og -7.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mint Token (MT) Markedsinformasjon

$ 3.11M
--
$ 5.20M
401.93M
671,939,211.5176204
Nåværende markedsverdi på Mint Token er $ 3.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MT er 401.93M, med en total tilgang på 671939211.5176204. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.20M.

Mint Token (MT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Mint Token til USD ble $ -0.00013744001141164.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Mint Token til USD ble $ -0.0000741865.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Mint Token til USD ble $ -0.0000462997.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Mint Token til USD ble $ +0.001536589321802701.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00013744001141164-1.74%
30 dager$ -0.0000741865-0.95%
60 dager$ -0.0000462997-0.59%
90 dager$ +0.001536589321802701+24.76%

Hva er Mint Token (MT)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Mint Token (MT) Ressurs

Offisiell nettside

Mint Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mint Token (MT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mint Token (MT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mint Token.

Sjekk Mint Tokenprisprognosen nå!

MT til lokale valutaer

Mint Token (MT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mint Token (MT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Mint Token (MT)

Hvor mye er Mint Token (MT) verdt i dag?
Live MT prisen i USD er 0.00774244 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MT til USD er $ 0.00774244. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mint Token?
Markedsverdien for MT er $ 3.11M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MT?
Den sirkulerende forsyningen av MT er 401.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMT ?
MT oppnådde en ATH-pris på 0.00874855 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MT?
MT så en ATL-pris på 0.0047652 USD.
Hva er handelsvolumet til MT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MT er -- USD.
Vil MT gå høyere i år?
MT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:33:06 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.