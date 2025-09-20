Mint Token (MT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00769558 $ 0.00769558 $ 0.00769558 24 timer lav $ 0.00787988 $ 0.00787988 $ 0.00787988 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00769558$ 0.00769558 $ 0.00769558 24 timer høy $ 0.00787988$ 0.00787988 $ 0.00787988 All Time High $ 0.00874855$ 0.00874855 $ 0.00874855 Laveste pris $ 0.0047652$ 0.0047652 $ 0.0047652 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -1.74% Prisendring (7D) -7.63% Prisendring (7D) -7.63%

Mint Token (MT) sanntidsprisen er $0.00774244. I løpet av de siste 24 timene har MT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00769558 og et toppnivå på $ 0.00787988, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MT er $ 0.00874855, mens den rekordlave prisen er $ 0.0047652.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MT endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og -7.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mint Token (MT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M Opplagsforsyning 401.93M 401.93M 401.93M Total forsyning 671,939,211.5176204 671,939,211.5176204 671,939,211.5176204

Nåværende markedsverdi på Mint Token er $ 3.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MT er 401.93M, med en total tilgang på 671939211.5176204. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.20M.