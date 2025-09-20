Minds (MINDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02401414 $ 0.02401414 $ 0.02401414 24 timer lav $ 0.02551587 $ 0.02551587 $ 0.02551587 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02401414$ 0.02401414 $ 0.02401414 24 timer høy $ 0.02551587$ 0.02551587 $ 0.02551587 All Time High $ 4.07$ 4.07 $ 4.07 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) +5.80% Prisendring (7D) +2.35% Prisendring (7D) +2.35%

Minds (MINDS) sanntidsprisen er $0.02542683. I løpet av de siste 24 timene har MINDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02401414 og et toppnivå på $ 0.02551587, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MINDS er $ 4.07, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MINDS endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, +5.80% over 24 timer og +2.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Minds (MINDS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 234.62K$ 234.62K $ 234.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.36M$ 6.36M $ 6.36M Opplagsforsyning 9.23M 9.23M 9.23M Total forsyning 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Minds er $ 234.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MINDS er 9.23M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.36M.