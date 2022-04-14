Milo Token (MILO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Milo Token (MILO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Milo Token (MILO) Informasjon Milo, the globally beloved toy Poodle from the Sylvanian Families, also affectionately known as "Xiao Biga," has captured hearts worldwide with its charming and adorable appearance. But there's more to Milo than just cuteness! Inspired by this iconic character, Milo is now also a cryptocurrency built on the Ethereum blockchain. Recently listed on Uniswap, Milo aims to combine the world of digital currency with the playful, heartwarming spirit of the Sylvanian Families. As a meme-based token, Milo is gaining popularity, attracting fans of both the toy and crypto communities. Offisiell nettside: https://milo-eth.my.canva.site/ Kjøp MILO nå!

Milo Token (MILO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Milo Token (MILO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.89K $ 16.89K $ 16.89K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.89K $ 16.89K $ 16.89K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Milo Token (MILO) pris

Milo Token (MILO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Milo Token (MILO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MILO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MILO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MILOs tokenomics, kan du utforske MILO tokenets livepris!

