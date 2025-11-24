Mike pris i dag

Sanntids Mike (MIKE) pris i dag er $ 0.00001188, med en 1.54% endring de siste 24 timene. Nåværende MIKE til USD konverteringssats er $ 0.00001188 per MIKE.

Mike rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,876.7, med en sirkulerende forsyning på 1.00B MIKE. I løpet av de siste 24 timene MIKE har den blitt handlet mellom $ 0.00001162(laveste) og $ 0.00001204 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00013531, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000113.

Kortsiktig har MIKE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mike (MIKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

