Sanntids Midas mHYPER (MHYPER) pris i dag er $ 1.056, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MHYPER til USD konverteringssats er $ 1.056 per MHYPER.

Midas mHYPER rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 106,338,352, med en sirkulerende forsyning på 100.66M MHYPER. I løpet av de siste 24 timene MHYPER har den blitt handlet mellom $ 1.056(laveste) og $ 1.056 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.056, mens tidenes laveste notering var $ 1.024.

Kortsiktig har MHYPER beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og +0.24% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Midas mHYPER (MHYPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 106.34M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 106.34M Opplagsforsyning 100.66M Total forsyning 100,663,297.4996798

Nåværende markedsverdi på Midas mHYPER er $ 106.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MHYPER er 100.66M, med en total tilgang på 100663297.4996798. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 106.34M.