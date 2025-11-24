MEDXT pris i dag

Sanntids MEDXT (MEDXT) pris i dag er $ 0.00167726, med en 4.19% endring de siste 24 timene. Nåværende MEDXT til USD konverteringssats er $ 0.00167726 per MEDXT.

MEDXT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 34,969,995, med en sirkulerende forsyning på 20.85B MEDXT. I løpet av de siste 24 timene MEDXT har den blitt handlet mellom $ 0.00164374(laveste) og $ 0.00177338 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00342141, mens tidenes laveste notering var $ 0.00058437.

Kortsiktig har MEDXT beveget seg +0.27% i løpet av den siste timen og -13.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MEDXT (MEDXT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.97M$ 34.97M $ 34.97M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.93M$ 41.93M $ 41.93M Opplagsforsyning 20.85B 20.85B 20.85B Total forsyning 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

