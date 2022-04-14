Maya (MAYA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Maya (MAYA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Maya (MAYA) Informasjon Maya brings holiday cheer to all, looking adorable in her Santa hat. Maya brings holiday cheer to all, looking absolutely adorable in her festive Santa hat. Her cheerful spirit lights up every room, spreading warmth and joy to everyone she meets. With a big smile on her face and twinkling eyes, she’s the perfect embodiment of the holiday season. Her joy is contagious, reminding us all of the magic and happiness this time of year brings. Offisiell nettside: https://mayasol.xyz/ Kjøp MAYA nå!

Maya (MAYA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maya (MAYA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.49K $ 50.49K $ 50.49K Total forsyning: $ 997.91M $ 997.91M $ 997.91M Sirkulerende forsyning: $ 997.91M $ 997.91M $ 997.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.49K $ 50.49K $ 50.49K All-time high: $ 0.03580402 $ 0.03580402 $ 0.03580402 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Maya (MAYA) pris

Maya (MAYA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maya (MAYA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAYA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAYA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAYAs tokenomics, kan du utforske MAYA tokenets livepris!

