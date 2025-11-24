MAX pris i dag

Sanntids MAX (MAX) pris i dag er $ 0.00069368, med en 3.28% endring de siste 24 timene. Nåværende MAX til USD konverteringssats er $ 0.00069368 per MAX.

MAX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 701,394, med en sirkulerende forsyning på 999.67M MAX. I løpet av de siste 24 timene MAX har den blitt handlet mellom $ 0.00065969(laveste) og $ 0.00070661 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.207775, mens tidenes laveste notering var $ 0.00062719.

Kortsiktig har MAX beveget seg -1.82% i løpet av den siste timen og -4.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MAX (MAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 701.39K$ 701.39K $ 701.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 701.39K$ 701.39K $ 701.39K Opplagsforsyning 999.67M 999.67M 999.67M Total forsyning 999,670,576.990382 999,670,576.990382 999,670,576.990382

