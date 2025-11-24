MarsMi pris i dag

Sanntids MarsMi (MARSMI) pris i dag er $ 0.051407, med en 0.07% endring de siste 24 timene. Nåværende MARSMI til USD konverteringssats er $ 0.051407 per MARSMI.

MarsMi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 51,406,949, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M MARSMI. I løpet av de siste 24 timene MARSMI har den blitt handlet mellom $ 0.051352(laveste) og $ 0.051499 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.187525, mens tidenes laveste notering var $ 0.051196.

Kortsiktig har MARSMI beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og -7.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MarsMi (MARSMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.41M$ 51.41M $ 51.41M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51.41M$ 51.41M $ 51.41M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

Nåværende markedsverdi på MarsMi er $ 51.41M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MARSMI er 1000.00M, med en total tilgang på 999999992.295692. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.41M.