Maple (MPL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.662038 $ 0.662038 $ 0.662038 24 timer lav $ 0.67733 $ 0.67733 $ 0.67733 24 timer høy 24 timer lav $ 0.662038$ 0.662038 $ 0.662038 24 timer høy $ 0.67733$ 0.67733 $ 0.67733 All Time High $ 68.2$ 68.2 $ 68.2 Laveste pris $ 0.225863$ 0.225863 $ 0.225863 Prisendring (1H) -0.35% Prisendring (1D) +1.64% Prisendring (7D) +1.47% Prisendring (7D) +1.47%

Maple (MPL) sanntidsprisen er $0.674136. I løpet av de siste 24 timene har MPL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.662038 og et toppnivå på $ 0.67733, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MPL er $ 68.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.225863.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MPL endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, +1.64% over 24 timer og +1.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Maple (MPL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.74M$ 6.74M $ 6.74M Opplagsforsyning 1.75M 1.75M 1.75M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Maple er $ 1.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MPL er 1.75M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.74M.