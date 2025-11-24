Mantis pris i dag

Sanntids Mantis (SN123) pris i dag er $ 1.67, med en 3.24% endring de siste 24 timene. Nåværende SN123 til USD konverteringssats er $ 1.67 per SN123.

Mantis rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,344,845, med en sirkulerende forsyning på 2.00M SN123. I løpet av de siste 24 timene SN123 har den blitt handlet mellom $ 1.62(laveste) og $ 1.68 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 7.36, mens tidenes laveste notering var $ 1.58.

Kortsiktig har SN123 beveget seg +2.31% i løpet av den siste timen og -12.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mantis (SN123) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Opplagsforsyning 2.00M 2.00M 2.00M Total forsyning 2,000,824.441541271 2,000,824.441541271 2,000,824.441541271

