Mantis (SN123)-prisforutsigelse (USD)

Få Mantis prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SN123 vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp SN123

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Mantis % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Mantis-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Mantis (SN123) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Mantis potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.66 i 2025. Mantis (SN123) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Mantis potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.7429 i 2026. Mantis (SN123) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN123 for 2027 $ 1.8301 med en 10.25% vekstrate. Mantis (SN123) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN123 for 2028 $ 1.9216 med en 15.76% vekstrate. Mantis (SN123) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN123 for 2029 $ 2.0177 med en 21.55% vekstrate. Mantis (SN123) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN123 for 2030 $ 2.1186 med en 27.63% vekstrate. Mantis (SN123) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Mantis potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 3.4510. Mantis (SN123) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Mantis potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 5.6213. År Pris Vekst 2025 $ 1.66 0.00%

2026 $ 1.7429 5.00%

2027 $ 1.8301 10.25%

2028 $ 1.9216 15.76%

2029 $ 2.0177 21.55%

2030 $ 2.1186 27.63%

2031 $ 2.2245 34.01%

2032 $ 2.3357 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 2.4525 47.75%

2034 $ 2.5752 55.13%

2035 $ 2.7039 62.89%

2036 $ 2.8391 71.03%

2037 $ 2.9811 79.59%

2038 $ 3.1301 88.56%

2039 $ 3.2866 97.99%

2040 $ 3.4510 107.89% Vis mer Kortsiktig Mantis-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 1.66 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 1.6602 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 1.6615 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 1.6668 0.41% Mantis (SN123) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SN123 November 24, 2025(I dag) er $1.66 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Mantis (SN123) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SN123, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.6602 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Mantis (SN123) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SN123, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.6615 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Mantis (SN123) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SN123 $1.6668 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Mantis prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Opplagsforsyning 2.00M 2.00M 2.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SN123-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SN123 en sirkulerende forsyning på 2.00M og total markedsverdi på $ 3.32M. Se SN123 livepris

Mantis Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Mantis direktepris, er gjeldende pris for Mantis 1.66USD. Den sirkulerende forsyningen av Mantis(SN123) er 2.00M SN123 , som gir den en markedsverdi på $3,318,861 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.87% $ 0.014219 $ 1.73 $ 1.63

7 dager -10.94% $ -0.181619 $ 3.0575 $ 1.5894

30 dager -47.03% $ -0.780701 $ 3.0575 $ 1.5894 24-timers ytelse De siste 24 timene har Mantis vist en prisbevegelse på $0.014219 , noe som gjenspeiler en 0.87% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Mantis handlet på en topp på $3.0575 og en bunn på $1.5894 . Det så en prisendring på -10.94% . Denne nylige trenden viser potensialet til SN123 for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Mantis opplevd en -47.03% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.780701 av dens verdi. Dette indikerer at SN123 kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Mantis (SN123) prisforutsigelsesmodul? Mantis-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SN123 basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Mantis det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SN123, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Mantis. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SN123. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SN123 for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Mantis.

Hvorfor er SN123-prisforutsigelse viktig?

SN123-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SN123 nå? I følge dine forutsigelser vil SN123 oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SN123 neste måned? I følge Mantis (SN123)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SN123-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SN123 koste i 2026? Prisen på 1 Mantis (SN123) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SN123 øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SN123 i 2027? Mantis (SN123) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SN123 innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SN123 i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Mantis (SN123) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SN123 i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Mantis (SN123) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SN123 koste i 2030? Prisen på 1 Mantis (SN123) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SN123 øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SN123 i 2040? Mantis (SN123) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SN123 innen 2040. Registrer deg nå