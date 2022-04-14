Main Character Energy (MCEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Main Character Energy (MCEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Main Character Energy (MCEN) Informasjon The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience. Offisiell nettside: https://maincharacterenergy.club/ Kjøp MCEN nå!

Main Character Energy (MCEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Main Character Energy (MCEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.55K $ 34.55K $ 34.55K Total forsyning: $ 998.40M $ 998.40M $ 998.40M Sirkulerende forsyning: $ 998.40M $ 998.40M $ 998.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.55K $ 34.55K $ 34.55K All-time high: $ 0.00449789 $ 0.00449789 $ 0.00449789 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Main Character Energy (MCEN) pris

Main Character Energy (MCEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Main Character Energy (MCEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCENs tokenomics, kan du utforske MCEN tokenets livepris!

MCEN prisforutsigelse Vil du vite hvor MCEN kan være på vei? Vår MCEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MCEN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!