MacroHard pris i dag

Sanntids MacroHard (MHRD) pris i dag er $ 0.00106021, med en 5.77% endring de siste 24 timene. Nåværende MHRD til USD konverteringssats er $ 0.00106021 per MHRD.

MacroHard rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,053,396, med en sirkulerende forsyning på 1.00B MHRD. I løpet av de siste 24 timene MHRD har den blitt handlet mellom $ 0.00097135(laveste) og $ 0.00109929 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.057629, mens tidenes laveste notering var $ 0.00084622.

Kortsiktig har MHRD beveget seg -1.81% i løpet av den siste timen og -10.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MacroHard (MHRD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

