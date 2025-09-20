Machine Delusions (MDEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001532 $ 0.00001532 $ 0.00001532 24 timer lav $ 0.0000156 $ 0.0000156 $ 0.0000156 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001532$ 0.00001532 $ 0.00001532 24 timer høy $ 0.0000156$ 0.0000156 $ 0.0000156 All Time High $ 0.00142326$ 0.00142326 $ 0.00142326 Laveste pris $ 0.00001013$ 0.00001013 $ 0.00001013 Prisendring (1H) -0.43% Prisendring (1D) -0.74% Prisendring (7D) +6.84% Prisendring (7D) +6.84%

Machine Delusions (MDEL) sanntidsprisen er $0.00001541. I løpet av de siste 24 timene har MDEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001532 og et toppnivå på $ 0.0000156, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MDEL er $ 0.00142326, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001013.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MDEL endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -0.74% over 24 timer og +6.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Machine Delusions (MDEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Machine Delusions er $ 15.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MDEL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.43K.