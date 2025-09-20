Lympo (LYM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00027286 $ 0.00027286 $ 0.00027286 24 timer lav $ 0.00027344 $ 0.00027344 $ 0.00027344 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00027286$ 0.00027286 $ 0.00027286 24 timer høy $ 0.00027344$ 0.00027344 $ 0.00027344 All Time High $ 0.142061$ 0.142061 $ 0.142061 Laveste pris $ 0.00010703$ 0.00010703 $ 0.00010703 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -0.09% Prisendring (7D) -5.30% Prisendring (7D) -5.30%

Lympo (LYM) sanntidsprisen er $0.00027316. I løpet av de siste 24 timene har LYM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00027286 og et toppnivå på $ 0.00027344, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LYM er $ 0.142061, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010703.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LYM endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og -5.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lympo (LYM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 230.42K$ 230.42K $ 230.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 273.17K$ 273.17K $ 273.17K Opplagsforsyning 843.50M 843.50M 843.50M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lympo er $ 230.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LYM er 843.50M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 273.17K.