Dagens Lympo livepris er 0.00027316 USD. Spor prisoppdateringer for LYM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LYM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 LYM til USD livepris:

$0.00027317
$0.00027317
0.00%1D
Lympo (LYM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:24:50 (UTC+8)

Lympo (LYM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00027286
$ 0.00027286
24 timer lav
$ 0.00027344
$ 0.00027344
24 timer høy

$ 0.00027286
$ 0.00027286

$ 0.00027344
$ 0.00027344

$ 0.142061
$ 0.142061

$ 0.00010703
$ 0.00010703

-0.09%

-0.09%

-5.30%

-5.30%

Lympo (LYM) sanntidsprisen er $0.00027316. I løpet av de siste 24 timene har LYM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00027286 og et toppnivå på $ 0.00027344, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LYM er $ 0.142061, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010703.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LYM endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og -5.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lympo (LYM) Markedsinformasjon

$ 230.42K
$ 230.42K

--
--

$ 273.17K
$ 273.17K

843.50M
843.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lympo er $ 230.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LYM er 843.50M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 273.17K.

Lympo (LYM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Lympo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Lympo til USD ble $ +0.0000112507.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Lympo til USD ble $ -0.0000066869.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Lympo til USD ble $ +0.00011560865966967746.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.09%
30 dager$ +0.0000112507+4.12%
60 dager$ -0.0000066869-2.44%
90 dager$ +0.00011560865966967746+73.38%

Hva er Lympo (LYM)

Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike. Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Lympo (LYM) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Lympo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lympo (LYM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lympo (LYM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lympo.

Sjekk Lympoprisprognosen nå!

LYM til lokale valutaer

Lympo (LYM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lympo (LYM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LYM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Lympo (LYM)

Hvor mye er Lympo (LYM) verdt i dag?
Live LYM prisen i USD er 0.00027316 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LYM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LYM til USD er $ 0.00027316. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lympo?
Markedsverdien for LYM er $ 230.42K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LYM?
Den sirkulerende forsyningen av LYM er 843.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLYM ?
LYM oppnådde en ATH-pris på 0.142061 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LYM?
LYM så en ATL-pris på 0.00010703 USD.
Hva er handelsvolumet til LYM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LYM er -- USD.
Vil LYM gå høyere i år?
LYM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LYM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:24:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

