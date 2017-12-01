Lympo (LYM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lympo (LYM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lympo (LYM) Informasjon Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike. Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others. Offisiell nettside: https://lympo.io/ Teknisk dokument: https://lympo.io/wp-content/uploads/2017/12/whitepaper.pdf?v5 Kjøp LYM nå!

Lympo (LYM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lympo (LYM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 231.92K $ 231.92K $ 231.92K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 843.50M $ 843.50M $ 843.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 274.95K $ 274.95K $ 274.95K All-time high: $ 0.142061 $ 0.142061 $ 0.142061 All-Time Low: $ 0.00010703 $ 0.00010703 $ 0.00010703 Nåværende pris: $ 0.00027495 $ 0.00027495 $ 0.00027495 Lær mer om Lympo (LYM) pris

Lympo (LYM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lympo (LYM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LYM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LYM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LYMs tokenomics, kan du utforske LYM tokenets livepris!

