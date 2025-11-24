Lybra pris i dag

Sanntids Lybra (LBR) pris i dag er $ 0.00390259, med en 1.84% endring de siste 24 timene. Nåværende LBR til USD konverteringssats er $ 0.00390259 per LBR.

Lybra rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 164,851, med en sirkulerende forsyning på 42.37M LBR. I løpet av de siste 24 timene LBR har den blitt handlet mellom $ 0.0036769(laveste) og $ 0.0040221 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.48, mens tidenes laveste notering var $ 0.00349981.

Kortsiktig har LBR beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og -27.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Lybra (LBR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 164.85K$ 164.85K $ 164.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 379.77K$ 379.77K $ 379.77K Opplagsforsyning 42.37M 42.37M 42.37M Total forsyning 97,608,631.02648492 97,608,631.02648492 97,608,631.02648492

