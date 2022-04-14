LockTrip (LOC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LockTrip (LOC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LockTrip (LOC) Informasjon "Disrupting the Travel Industry LockTrip.com is a blockchain-based travel marketplace that allows users to save up to 60% on their bookings by cutting out middlemen and their commissions. Choose among various payment methods such as credit card, popular cryptocurrencies and the native LOC token to bypass payment fees. More than 2.1 Million Hotels & Properties LockTrip is working with the strongest brands in the travel industry to offer its customers first class inventory around the globe. Thanks to our vast network of partners, we are not only fulfilling the needs of our customers, but also let the strongest brands compete with each other. Thanks to our unique reverse-auctioning model, customers will always be presented the lowest price possible. More than 1,000 Airlines to Choose From With more than 1,000 Airlines to choose from globally, LockTrip is better connected than any other marketplace in the industry. Both Hotels & Flights are bookable from the same marketplace in a one-stop shop solution. About the LOC Token LockTrip's unique business model funnels the entire economy through the LOC token. Each booking made on the marketplace results in 3% of the booking value being used to buy LOC from exchanges and burn them. The process is fully automated and can be verified transparently on the blockchain. Deflationary Model Contrary to most other tokens and coins, the LOC supply is not growing or remaining constant. Indeed it is shrinking with each booking and it's subsequent burn. This mechanism will continue indefinitely as there is no limit in time or number of LOC to be burnt. LockTrip is powered by the Hydra chain, which emerged through the combination of the best features of Bitcoin, Ethereum and Qtum chains. It thus presents cutting-edge technology with unique economic features." Offisiell nettside: https://locktrip.com/ Teknisk dokument: https://locktrip.com/whitepaper_v1.2_t.pdf Kjøp LOC nå!

LockTrip (LOC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LockTrip (LOC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Total forsyning: $ 18.59M $ 18.59M $ 18.59M Sirkulerende forsyning: $ 16.51M $ 16.51M $ 16.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M All-time high: $ 11.34 $ 11.34 $ 11.34 All-Time Low: $ 0.00341704 $ 0.00341704 $ 0.00341704 Nåværende pris: $ 0.074436 $ 0.074436 $ 0.074436 Lær mer om LockTrip (LOC) pris

LockTrip (LOC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LockTrip (LOC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOCs tokenomics, kan du utforske LOC tokenets livepris!

LOC prisforutsigelse Vil du vite hvor LOC kan være på vei? Vår LOC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOC tokenets prisforutsigelse nå!

