Lock In on Base ($LOCKIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lock In on Base ($LOCKIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Lock In on Base ($LOCKIN) Informasjon Meme Token launched on base. A token which piggy backs off the momentum of the huge online movement around letting go of all distractions and locking in. Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy. Lock in or clock in Offisiell nettside: https://flooz.xyz/lockinonbase Kjøp $LOCKIN nå!

Lock In on Base ($LOCKIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lock In on Base ($LOCKIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.23K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.23K All-time high: $ 0.01965193 All-Time Low: $ 0.00001428 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Lock In on Base ($LOCKIN) pris

Lock In on Base ($LOCKIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lock In on Base ($LOCKIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $LOCKIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $LOCKIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $LOCKINs tokenomics, kan du utforske $LOCKIN tokenets livepris!

$LOCKIN prisforutsigelse Vil du vite hvor $LOCKIN kan være på vei? Vår $LOCKIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $LOCKIN tokenets prisforutsigelse nå!

