LiquidScan (LQSCAN) Informasjon LiquidScan is the first quality-focused portfolio & launch tracker purpose-built for HyperEVM and the wider Hyperliquid ecosystem. Through a lightning-fast web dashboard and a lightweight Telegram bot, it lets you follow token creators and wallets in real time, surfaces a proprietary confidence score for every deployer, and labels wallets as builder, farmer or sniper. Drill into full buy/sell history straight from LiquidLaunch, inspect live holdings, realized P&L, ROI and win-rate, filter new listings by audited code, liquidity lock and age, and set instant alerts for whale moves, rugs or trend-breaking volume spikes. Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you’re hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click. Offisiell nettside: https://liquidscan.fun/ Kjøp LQSCAN nå!

LiquidScan (LQSCAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LiquidScan (LQSCAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 158.25K $ 158.25K $ 158.25K Total forsyning: $ 926.45M $ 926.45M $ 926.45M Sirkulerende forsyning: $ 926.45M $ 926.45M $ 926.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 158.25K $ 158.25K $ 158.25K All-time high: $ 0.00092017 $ 0.00092017 $ 0.00092017 All-Time Low: $ 0.00009995 $ 0.00009995 $ 0.00009995 Nåværende pris: $ 0.00017081 $ 0.00017081 $ 0.00017081 Lær mer om LiquidScan (LQSCAN) pris

LiquidScan (LQSCAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LiquidScan (LQSCAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LQSCAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LQSCAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LQSCANs tokenomics, kan du utforske LQSCAN tokenets livepris!

