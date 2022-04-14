Liquidpump (LP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Liquidpump (LP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Liquidpump (LP) Informasjon LiquidPump represents a groundbreaking development in the DeFi space, offering a unique blend of liquidity provision and PumpSwap. By leveraging this innovative platform, users can unlock new opportunities for growth, income, and wealth creation. LiquidPump is an innovative mechanism designed to supercharge PumpSwap's ecosystem, driving growth, adoption, and value for the PumpSwap coin by offering a range of benefits that can increase demand, reduce volatility, improve community engagement, and enhance reputation. By leveraging LiquidPump, PumpSwap can supercharge its ecosystem, driving growth and adoption for the PumpSwap coin. Offisiell nettside: https://pumpswap.biz Teknisk dokument: https://pumpswap.biz/lit/litepaper/

Liquidpump (LP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liquidpump (LP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 89.81K $ 89.81K $ 89.81K Total forsyning: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Sirkulerende forsyning: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 89.81K $ 89.81K $ 89.81K All-time high: $ 0.00160366 $ 0.00160366 $ 0.00160366 All-Time Low: $ 0.00005971 $ 0.00005971 $ 0.00005971 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Liquidpump (LP) pris

Liquidpump (LP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Liquidpump (LP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LPs tokenomics, kan du utforske LP tokenets livepris!

