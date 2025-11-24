LiquidLaunch pris i dag

Sanntids LiquidLaunch (LIQD) pris i dag er $ 0.00295766, med en 0.23% endring de siste 24 timene. Nåværende LIQD til USD konverteringssats er $ 0.00295766 per LIQD.

LiquidLaunch rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,544,560, med en sirkulerende forsyning på 1.20B LIQD. I løpet av de siste 24 timene LIQD har den blitt handlet mellom $ 0.00293589(laveste) og $ 0.00315907 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.082868, mens tidenes laveste notering var $ 0.0016493.

Kortsiktig har LIQD beveget seg -0.07% i løpet av den siste timen og -13.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LiquidLaunch (LIQD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Opplagsforsyning 1.20B 1.20B 1.20B Total forsyning 1,198,919,050.52243 1,198,919,050.52243 1,198,919,050.52243

Nåværende markedsverdi på LiquidLaunch er $ 3.54M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIQD er 1.20B, med en total tilgang på 1198919050.52243. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.54M.