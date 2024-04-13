LIQUIDATED (LIQQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LIQUIDATED (LIQQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LIQUIDATED (LIQQ) Informasjon $LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world. Offisiell nettside: https://www.liqqcrypto.com/ Kjøp LIQQ nå!

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LIQUIDATED (LIQQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 82.78K $ 82.78K $ 82.78K Total forsyning: $ 719.66M $ 719.66M $ 719.66M Sirkulerende forsyning: $ 719.66M $ 719.66M $ 719.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 82.78K $ 82.78K $ 82.78K All-time high: $ 0.00169832 $ 0.00169832 $ 0.00169832 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011503 $ 0.00011503 $ 0.00011503 Lær mer om LIQUIDATED (LIQQ) pris

LIQUIDATED (LIQQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LIQUIDATED (LIQQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LIQQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LIQQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LIQQs tokenomics, kan du utforske LIQQ tokenets livepris!

LIQQ prisforutsigelse Vil du vite hvor LIQQ kan være på vei? Vår LIQQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LIQQ tokenets prisforutsigelse nå!

