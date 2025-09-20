LIQUIDATED (LIQQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00169832$ 0.00169832 $ 0.00169832 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) +0.31% Prisendring (7D) -1.62% Prisendring (7D) -1.62%

LIQUIDATED (LIQQ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LIQQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LIQQ er $ 0.00169832, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LIQQ endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og -1.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LIQUIDATED (LIQQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 92.52K$ 92.52K $ 92.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 92.52K$ 92.52K $ 92.52K Opplagsforsyning 719.66M 719.66M 719.66M Total forsyning 719,656,488.558102 719,656,488.558102 719,656,488.558102

Nåværende markedsverdi på LIQUIDATED er $ 92.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIQQ er 719.66M, med en total tilgang på 719656488.558102. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 92.52K.