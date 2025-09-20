Dagens Lien livepris er 0.466075 USD. Spor prisoppdateringer for LIEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LIEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lien livepris er 0.466075 USD. Spor prisoppdateringer for LIEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LIEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LIEN

LIEN Prisinformasjon

LIEN Offisiell nettside

LIEN tokenomics

LIEN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Lien Logo

Lien Pris (LIEN)

Ikke oppført

1 LIEN til USD livepris:

$0.465463
$0.465463$0.465463
+1.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Lien (LIEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:32:48 (UTC+8)

Lien (LIEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.452719
$ 0.452719$ 0.452719
24 timer lav
$ 0.46708
$ 0.46708$ 0.46708
24 timer høy

$ 0.452719
$ 0.452719$ 0.452719

$ 0.46708
$ 0.46708$ 0.46708

$ 956.78
$ 956.78$ 956.78

$ 0.01022065
$ 0.01022065$ 0.01022065

+0.03%

+1.38%

+286.53%

+286.53%

Lien (LIEN) sanntidsprisen er $0.466075. I løpet av de siste 24 timene har LIEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.452719 og et toppnivå på $ 0.46708, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LIEN er $ 956.78, mens den rekordlave prisen er $ 0.01022065.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LIEN endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +1.38% over 24 timer og +286.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lien (LIEN) Markedsinformasjon

$ 165.40K
$ 165.40K$ 165.40K

--
----

$ 466.08K
$ 466.08K$ 466.08K

354.87K
354.87K 354.87K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lien er $ 165.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIEN er 354.87K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 466.08K.

Lien (LIEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Lien til USD ble $ +0.00634259.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Lien til USD ble $ +2.0477779741.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Lien til USD ble $ +1.8817397807.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Lien til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00634259+1.38%
30 dager$ +2.0477779741+439.37%
60 dager$ +1.8817397807+403.74%
90 dager$ 0--

Hva er Lien (LIEN)

A self-regulating protocol for creating unique derivative contracts

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Lien (LIEN) Ressurs

Offisiell nettside

Lien Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lien (LIEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lien (LIEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lien.

Sjekk Lienprisprognosen nå!

LIEN til lokale valutaer

Lien (LIEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lien (LIEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LIEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Lien (LIEN)

Hvor mye er Lien (LIEN) verdt i dag?
Live LIEN prisen i USD er 0.466075 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LIEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LIEN til USD er $ 0.466075. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lien?
Markedsverdien for LIEN er $ 165.40K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LIEN?
Den sirkulerende forsyningen av LIEN er 354.87K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLIEN ?
LIEN oppnådde en ATH-pris på 956.78 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LIEN?
LIEN så en ATL-pris på 0.01022065 USD.
Hva er handelsvolumet til LIEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LIEN er -- USD.
Vil LIEN gå høyere i år?
LIEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LIEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:32:48 (UTC+8)

Lien (LIEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.