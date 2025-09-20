Lien (LIEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.452719 $ 0.452719 $ 0.452719 24 timer lav $ 0.46708 $ 0.46708 $ 0.46708 24 timer høy 24 timer lav $ 0.452719$ 0.452719 $ 0.452719 24 timer høy $ 0.46708$ 0.46708 $ 0.46708 All Time High $ 956.78$ 956.78 $ 956.78 Laveste pris $ 0.01022065$ 0.01022065 $ 0.01022065 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) +1.38% Prisendring (7D) +286.53% Prisendring (7D) +286.53%

Lien (LIEN) sanntidsprisen er $0.466075. I løpet av de siste 24 timene har LIEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.452719 og et toppnivå på $ 0.46708, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LIEN er $ 956.78, mens den rekordlave prisen er $ 0.01022065.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LIEN endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +1.38% over 24 timer og +286.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lien (LIEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 165.40K$ 165.40K $ 165.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 466.08K$ 466.08K $ 466.08K Opplagsforsyning 354.87K 354.87K 354.87K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lien er $ 165.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIEN er 354.87K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 466.08K.