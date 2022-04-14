Licker (LICKER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Licker (LICKER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Licker (LICKER) Informasjon Meet LICKER, the quintessential embodiment of everything gone wrong in the world of crypto. Born out of the darkest corners of the shitcoin universe, LICKER is a grotesque parody of financial innovation, fueled by reckless speculation and blind greed. Its appearance is a chaotic mess of garish colors and garbled text, reflecting the incoherence of its purpose and value. LICKER's origins are shrouded in controversy, rumored to have been created by a group of anonymous developers with a penchant for chaos and a disregard for ethical standards. It promises the moon to unsuspecting investors with flashy, over-the-top marketing campaigns that seem to be more about luring in the gullible than delivering any real utility. The tokenomics of LICKER are as absurd as its name. Its supply is infinite, its utility is vague, and its roadmap is a jumble of buzzwords with no clear direction. Despite its disreputable nature, LICKER attracts a certain type of investor—those who chase after the next big “hit” in the crypto space without a second thought for long-term stability or ethical considerations. Offisiell nettside: https://licker.wtf/ Kjøp LICKER nå!

Licker (LICKER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Licker (LICKER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.51K $ 14.51K $ 14.51K Total forsyning: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Sirkulerende forsyning: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.51K $ 14.51K $ 14.51K All-time high: $ 0.00239628 $ 0.00239628 $ 0.00239628 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Licker (LICKER) pris

Licker (LICKER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Licker (LICKER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LICKER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LICKER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LICKERs tokenomics, kan du utforske LICKER tokenets livepris!

