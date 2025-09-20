Dagens Licker livepris er 0.00001498 USD. Spor prisoppdateringer for LICKER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LICKER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Licker livepris er 0.00001498 USD. Spor prisoppdateringer for LICKER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LICKER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Licker Pris (LICKER)

1 LICKER til USD livepris:

-0.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Licker (LICKER) Live prisdiagram
Licker (LICKER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.17%

-0.41%

+4.21%

+4.21%

Licker (LICKER) sanntidsprisen er $0.00001498. I løpet av de siste 24 timene har LICKER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001498 og et toppnivå på $ 0.00001505, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LICKER er $ 0.00239628, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000652.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LICKER endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -0.41% over 24 timer og +4.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Licker (LICKER) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Licker er $ 14.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LICKER er 970.00M, med en total tilgang på 970000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.53K.

Licker (LICKER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Licker til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Licker til USD ble $ -0.0000010462.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Licker til USD ble $ +0.0000026445.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Licker til USD ble $ +0.000006768659249911715.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.41%
30 dager$ -0.0000010462-6.98%
60 dager$ +0.0000026445+17.65%
90 dager$ +0.000006768659249911715+82.43%

Hva er Licker (LICKER)

Meet LICKER, the quintessential embodiment of everything gone wrong in the world of crypto. Born out of the darkest corners of the shitcoin universe, LICKER is a grotesque parody of financial innovation, fueled by reckless speculation and blind greed. Its appearance is a chaotic mess of garish colors and garbled text, reflecting the incoherence of its purpose and value. LICKER's origins are shrouded in controversy, rumored to have been created by a group of anonymous developers with a penchant for chaos and a disregard for ethical standards. It promises the moon to unsuspecting investors with flashy, over-the-top marketing campaigns that seem to be more about luring in the gullible than delivering any real utility. The tokenomics of LICKER are as absurd as its name. Its supply is infinite, its utility is vague, and its roadmap is a jumble of buzzwords with no clear direction. Despite its disreputable nature, LICKER attracts a certain type of investor—those who chase after the next big “hit” in the crypto space without a second thought for long-term stability or ethical considerations.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Licker (LICKER) Ressurs

Offisiell nettside

Licker Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Licker (LICKER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Licker (LICKER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Licker.

Sjekk Lickerprisprognosen nå!

LICKER til lokale valutaer

Licker (LICKER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Licker (LICKER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LICKER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Licker (LICKER)

Hvor mye er Licker (LICKER) verdt i dag?
Live LICKER prisen i USD er 0.00001498 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LICKER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LICKER til USD er $ 0.00001498. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Licker?
Markedsverdien for LICKER er $ 14.53K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LICKER?
Den sirkulerende forsyningen av LICKER er 970.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLICKER ?
LICKER oppnådde en ATH-pris på 0.00239628 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LICKER?
LICKER så en ATL-pris på 0.00000652 USD.
Hva er handelsvolumet til LICKER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LICKER er -- USD.
Vil LICKER gå høyere i år?
LICKER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LICKER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.