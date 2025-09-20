Licker (LICKER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001498 24 timer høy $ 0.00001505 All Time High $ 0.00239628 Laveste pris $ 0.00000652 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -0.41% Prisendring (7D) +4.21%

Licker (LICKER) sanntidsprisen er $0.00001498. I løpet av de siste 24 timene har LICKER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001498 og et toppnivå på $ 0.00001505, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LICKER er $ 0.00239628, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000652.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LICKER endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -0.41% over 24 timer og +4.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Licker (LICKER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.53K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.53K Opplagsforsyning 970.00M Total forsyning 970,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Licker er $ 14.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LICKER er 970.00M, med en total tilgang på 970000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.53K.