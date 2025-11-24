Libra pris i dag

Sanntids Libra (LIBRA) pris i dag er $ 0.00299656, med en 9.50% endring de siste 24 timene. Nåværende LIBRA til USD konverteringssats er $ 0.00299656 per LIBRA.

Libra rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 768,890, med en sirkulerende forsyning på 256.42M LIBRA. I løpet av de siste 24 timene LIBRA har den blitt handlet mellom $ 0.00290747(laveste) og $ 0.00359599 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.752851, mens tidenes laveste notering var $ 0.00105687.

Kortsiktig har LIBRA beveget seg +1.16% i løpet av den siste timen og -70.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Libra (LIBRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 768.89K$ 768.89K $ 768.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Opplagsforsyning 256.42M 256.42M 256.42M Total forsyning 999,989,029.895708 999,989,029.895708 999,989,029.895708

Nåværende markedsverdi på Libra er $ 768.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIBRA er 256.42M, med en total tilgang på 999989029.895708. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.00M.