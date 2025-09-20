Lexicon (LEXICON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -2.55% Prisendring (7D) -13.32%

Lexicon (LEXICON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LEXICON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEXICON er $ 0.00881268, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEXICON endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -2.55% over 24 timer og -13.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lexicon (LEXICON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 79.09K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 79.09K Opplagsforsyning 999.63M Total forsyning 999,634,072.221632

Nåværende markedsverdi på Lexicon er $ 79.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEXICON er 999.63M, med en total tilgang på 999634072.221632. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 79.09K.