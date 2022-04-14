Lexicon (LEXICON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lexicon (LEXICON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lexicon (LEXICON) Informasjon Lexicon is a DeFAI token that includes an AI agent framework. The project also has its own products, each meant to help people manage digital assets in simpler ways. The AI agent looks at market data, finds possible risks, and gives suggestions to make the system work better. It doesn’t remove human control, but offers real-time advice and support. The framework is built to be clear and secure. The team checks the code through audits and regular updates, aiming to catch problems early. They encourage community members—developers, researchers, and token holders—to give feedback, suggest upgrades, and build new tools. By mixing AI with DeFi, Lexicon wants to keep up with changes in the market and give users a more direct, helpful approach to handling their assets. Offisiell nettside: https://lexicon.chat Kjøp LEXICON nå!

Lexicon (LEXICON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lexicon (LEXICON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K Total forsyning: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Sirkulerende forsyning: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K All-time high: $ 0.00881268 $ 0.00881268 $ 0.00881268 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Lexicon (LEXICON) pris

Lexicon (LEXICON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lexicon (LEXICON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LEXICON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LEXICON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LEXICONs tokenomics, kan du utforske LEXICON tokenets livepris!

LEXICON prisforutsigelse Vil du vite hvor LEXICON kan være på vei? Vår LEXICON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LEXICON tokenets prisforutsigelse nå!

