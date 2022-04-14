LEA AI (LEA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LEA AI (LEA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LEA AI (LEA) Informasjon LEA is an automated artificial intelligence with its own personality. It interacts with users in a unique way and responds to mentions, offering a personalized experience. LEA aims to make artificial intelligence accessible and engaging for all, by integrating features that allow users to explore its in-depth thoughts and responses. For more information, users can visit the official website leaai.org. Offisiell nettside: https://lealabs.io/

LEA AI (LEA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LEA AI (LEA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M All-time high: $ 0.02507131 $ 0.02507131 $ 0.02507131 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00221762 $ 0.00221762 $ 0.00221762 Lær mer om LEA AI (LEA) pris

LEA AI (LEA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LEA AI (LEA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LEA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LEA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LEAs tokenomics, kan du utforske LEA tokenets livepris!

