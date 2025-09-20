LEA AI (LEA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00238223 24 timer lav $ 0.00263528 24 timer høy All Time High $ 0.02507131 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.05% Prisendring (1D) -3.18% Prisendring (7D) -20.89%

LEA AI (LEA) sanntidsprisen er $0.00244363. I løpet av de siste 24 timene har LEA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00238223 og et toppnivå på $ 0.00263528, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEA er $ 0.02507131, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEA endret seg med +1.05% i løpet av den siste timen, -3.18% over 24 timer og -20.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LEA AI (LEA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.44M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.44M Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LEA AI er $ 2.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.44M.