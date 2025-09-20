Dagens LEA AI livepris er 0.00244363 USD. Spor prisoppdateringer for LEA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LEA AI livepris er 0.00244363 USD. Spor prisoppdateringer for LEA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LEA

LEA Prisinformasjon

LEA Offisiell nettside

LEA tokenomics

LEA Prisprognose

LEA AI Pris (LEA)

1 LEA til USD livepris:

$0.00244359
$0.00244359$0.00244359
-3.10%1D
USD
LEA AI (LEA) Live prisdiagram
LEA AI (LEA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00238223
$ 0.00238223$ 0.00238223
24 timer lav
$ 0.00263528
$ 0.00263528$ 0.00263528
24 timer høy

$ 0.00238223
$ 0.00238223$ 0.00238223

$ 0.00263528
$ 0.00263528$ 0.00263528

$ 0.02507131
$ 0.02507131$ 0.02507131

$ 0
$ 0$ 0

+1.05%

-3.18%

-20.89%

-20.89%

LEA AI (LEA) sanntidsprisen er $0.00244363. I løpet av de siste 24 timene har LEA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00238223 og et toppnivå på $ 0.00263528, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEA er $ 0.02507131, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEA endret seg med +1.05% i løpet av den siste timen, -3.18% over 24 timer og -20.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LEA AI (LEA) Markedsinformasjon

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

--
----

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LEA AI er $ 2.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.44M.

LEA AI (LEA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på LEA AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LEA AI til USD ble $ +0.0003635779.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LEA AI til USD ble $ -0.0008563012.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LEA AI til USD ble $ -0.0002917971880955295.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.18%
30 dager$ +0.0003635779+14.88%
60 dager$ -0.0008563012-35.04%
90 dager$ -0.0002917971880955295-10.66%

Hva er LEA AI (LEA)

LEA is an automated artificial intelligence with its own personality. It interacts with users in a unique way and responds to mentions, offering a personalized experience. LEA aims to make artificial intelligence accessible and engaging for all, by integrating features that allow users to explore its in-depth thoughts and responses. For more information, users can visit the official website leaai.org.

LEA AI (LEA) Ressurs

Offisiell nettside

LEA AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LEA AI (LEA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LEA AI (LEA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LEA AI.

Sjekk LEA AIprisprognosen nå!

LEA til lokale valutaer

LEA AI (LEA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LEA AI (LEA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LEA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om LEA AI (LEA)

Hvor mye er LEA AI (LEA) verdt i dag?
Live LEA prisen i USD er 0.00244363 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LEA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LEA til USD er $ 0.00244363. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LEA AI?
Markedsverdien for LEA er $ 2.44M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LEA?
Den sirkulerende forsyningen av LEA er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLEA ?
LEA oppnådde en ATH-pris på 0.02507131 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LEA?
LEA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LEA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LEA er -- USD.
Vil LEA gå høyere i år?
LEA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LEA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.