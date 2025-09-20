Lapupu (LAPUPU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.03091041 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.36% Prisendring (1D) -2.25% Prisendring (7D) -16.40%

Lapupu (LAPUPU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LAPUPU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAPUPU er $ 0.03091041, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAPUPU endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -2.25% over 24 timer og -16.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lapupu (LAPUPU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.49K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.49K Opplagsforsyning 99.05M Total forsyning 99,050,309.024572

Nåværende markedsverdi på Lapupu er $ 28.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAPUPU er 99.05M, med en total tilgang på 99050309.024572. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.49K.