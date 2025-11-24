LAD pris i dag

Sanntids LAD (LAD) pris i dag er $ 0.00002172, med en 7.94% endring de siste 24 timene. Nåværende LAD til USD konverteringssats er $ 0.00002172 per LAD.

LAD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 21,693, med en sirkulerende forsyning på 1.00B LAD. I løpet av de siste 24 timene LAD har den blitt handlet mellom $ 0.00001997(laveste) og $ 0.00002171 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00042021, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001355.

Kortsiktig har LAD beveget seg +0.38% i løpet av den siste timen og +28.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LAD (LAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.69K$ 21.69K $ 21.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.69K$ 21.69K $ 21.69K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

