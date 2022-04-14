KumaDex Token (DKUMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KumaDex Token (DKUMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KumaDex Token (DKUMA) Informasjon Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA. Offisiell nettside: https://www.kumatokens.com/ Teknisk dokument: https://www.kumatokens.com/whitepaper Kjøp DKUMA nå!

KumaDex Token (DKUMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KumaDex Token (DKUMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.09K $ 40.09K $ 40.09K Total forsyning: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B Sirkulerende forsyning: $ 739.19M $ 739.19M $ 739.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.55K $ 63.55K $ 63.55K All-time high: $ 0.00452426 $ 0.00452426 $ 0.00452426 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om KumaDex Token (DKUMA) pris

KumaDex Token (DKUMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KumaDex Token (DKUMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DKUMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DKUMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DKUMAs tokenomics, kan du utforske DKUMA tokenets livepris!

