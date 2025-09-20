KumaDex Token (DKUMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0000546 24 timer høy $ 0.0000553 All Time High $ 0.00452426 Laveste pris $ 0.00001436 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.11% Prisendring (7D) -5.48%

KumaDex Token (DKUMA) sanntidsprisen er $0.0000546. I løpet av de siste 24 timene har DKUMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000546 og et toppnivå på $ 0.0000553, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DKUMA er $ 0.00452426, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001436.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DKUMA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.11% over 24 timer og -5.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KumaDex Token (DKUMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.32K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.93K Opplagsforsyning 738.56M Total forsyning 1,170,857,290.3047278

Nåværende markedsverdi på KumaDex Token er $ 40.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DKUMA er 738.56M, med en total tilgang på 1170857290.3047278. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.93K.