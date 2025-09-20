Dagens KumaDex Token livepris er 0.0000546 USD. Spor prisoppdateringer for DKUMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DKUMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens KumaDex Token livepris er 0.0000546 USD. Spor prisoppdateringer for DKUMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DKUMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

KumaDex Token Pris (DKUMA)

1 DKUMA til USD livepris:

--
----
-1.10%1D
KumaDex Token (DKUMA) Live prisdiagram
KumaDex Token (DKUMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000546
24 timer lav
$ 0.0000553
24 timer høy

$ 0.0000546
$ 0.0000553
$ 0.00452426
$ 0.00001436
--

-1.11%

-5.48%

-5.48%

KumaDex Token (DKUMA) sanntidsprisen er $0.0000546. I løpet av de siste 24 timene har DKUMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000546 og et toppnivå på $ 0.0000553, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DKUMA er $ 0.00452426, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001436.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DKUMA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.11% over 24 timer og -5.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KumaDex Token (DKUMA) Markedsinformasjon

$ 40.32K
--
$ 63.93K
738.56M
1,170,857,290.3047278
Nåværende markedsverdi på KumaDex Token er $ 40.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DKUMA er 738.56M, med en total tilgang på 1170857290.3047278. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.93K.

KumaDex Token (DKUMA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på KumaDex Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på KumaDex Token til USD ble $ -0.0000092706.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på KumaDex Token til USD ble $ -0.0000187345.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på KumaDex Token til USD ble $ -0.00002703071998548772.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.11%
30 dager$ -0.0000092706-16.97%
60 dager$ -0.0000187345-34.31%
90 dager$ -0.00002703071998548772-33.11%

Hva er KumaDex Token (DKUMA)

Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

KumaDex Token (DKUMA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

KumaDex Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KumaDex Token (DKUMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KumaDex Token (DKUMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KumaDex Token.

Sjekk KumaDex Tokenprisprognosen nå!

DKUMA til lokale valutaer

KumaDex Token (DKUMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KumaDex Token (DKUMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DKUMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om KumaDex Token (DKUMA)

Hvor mye er KumaDex Token (DKUMA) verdt i dag?
Live DKUMA prisen i USD er 0.0000546 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DKUMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DKUMA til USD er $ 0.0000546. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KumaDex Token?
Markedsverdien for DKUMA er $ 40.32K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DKUMA?
Den sirkulerende forsyningen av DKUMA er 738.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDKUMA ?
DKUMA oppnådde en ATH-pris på 0.00452426 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DKUMA?
DKUMA så en ATL-pris på 0.00001436 USD.
Hva er handelsvolumet til DKUMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DKUMA er -- USD.
Vil DKUMA gå høyere i år?
DKUMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DKUMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
